Einbruch auf Baustelle in Innsbruck: mehrere Maschinen gestohlen

Innsbruck – In der Nacht auf den 1. August brach ein bisher unbekannter Täter auf einer Baustelle in Innsbruck in vier Baucontainer ein. Er brach die Vorhangschlösser gewaltsam auf und stahl mehrere Baumaschinen. Zudem öffnete er in einem der Container noch einen Kaffeeautomaten. Wie hoch der Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. (TT.com)