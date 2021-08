Flugtaxi-Startup aus Deutschland will Markteintritt in Brasilien

München – Das deutsche Flugtaxi-Startup Lilium will auch in Brasilien an den Start gehen. Das Unternehmen erklärte am Montag, es verhandle mit der brasilianischen Fluggesellschaft Azul über den Verkauf von 220 Maschinen mit einem Gesamtwert von einer Milliarde US-Dollar (rund 840 Mio. Euro).