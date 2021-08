Arbeitslosigkeit sinkt weiter: Tirol verzeichnet niedrigste Quote

Wien – Die Erholung am österreichischen Arbeitsmarkt setzt sich fort: Ende Juli waren rund 344.000 Leute ohne Job, um rund 16.000 weniger als vor einem Monat. 282.685 Personen waren beim AMS arbeitslos gemeldet, um 6177 weniger als im Vormonat. Auch die Anzahl der Schulungsteilnehmer ging um rund 10.000 auf 61.254 zurück. Damit gebe es jetzt nur noch um 10.900 Arbeitslose mehr als vor der Krise, teilte das Arbeitsministerium am Montag mit.

Im Vorjahresvergleich sei die Arbeitslosigkeit um 101.266 zurückgegangen, heißt es in der Mitteilung, sie liege jetzt auf dem Niveau von 2018. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,7 Prozent und liegt damit nur noch knapp über der Marke von Juli 2019 mit 6,5 Prozent.

"Die anhaltend positive Entwicklung am Arbeitsmarkt zeigt, dass die von uns gesetzten Maßnahmen greifen und wir somit den Aufschwung gut unterstützen können", sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) laut Aussendung."

Tirols Arbeitsmarkt befindet sich wieder auf einem erfreulichen Kurs: Mit 3,6 Prozent weist Tirol aktuell die niedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer auf, teilte das Land in einer Aussendung mit. Zudem waren mit Ende Juli im Vergleich zum Vormonat 15,5 Prozent weniger Menschen arbeitslos, was einen Rückgang von 2409 Personen bedeutet. Mit 344.000 Beschäftigten hat sich die Zahl der unselbständig Beschäftigten mit einem Plus von 2,9 Prozent wieder auf einem hohen Niveau eingependelt.