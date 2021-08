Griechische Präsidentin nimmt am Forum Alpbach teil

Die griechische Präsidentin Katerina Sakellaropoulou besucht Österreich zum ersten Mal. Sie wird am 23. und 24. August gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen an der Eröffnung des diesjährigen Europäischen Forums Alpbach teilnehmen, wie das Forum am Montag in einer Aussendung mitteilte. Die beiden Staatsoberhäupter treffen in dem Tiroler Bergdorf auch zu einem Gespräch zusammen.