Achtung Hochwasser: Wie ein neues System die Warnung verbessern soll

Die Einsatzkräfte (hier in Amstetten) gehen an ihre Grenzen.

Die Sirenen heulten, warnten in Kufstein vor dem Wasser und trotzdem begaben sich Menschen in Lebensgefahr. Die Sirenen heulten, warnten in Hallein aber zu spät, als das Wasser schon da war. Die Sirenen heulten in Deutschland in vielen betroffenen Gebieten gar nicht. Die Menschen vor Ort wurden nicht gewarnt.