46-Jährige beim Wandern in Mieders von Kühen überrannt und verletzt

Mieders/Innsbruck – In die Klinik Innsbruck musste am Montag eine 46-jährige Wanderin nach einem Vorfall mit Kühen gebracht werden, berichtet die Polizei. Die Frau wanderte um die Mittagszeit mit ihren Töchtern im Alter von 13 und 18 Jahren von der Bergstation der Serlesbahn in Richtung Tal. Beim Weidegebiet Lehnerwald, einem eingezäunten Bereich mit Mutterkuhhaltung und entsprechenden Hinweisschildern, sollen plötzlich ohne ersichtlichen Grund mehrere Kühe auf sie zugerannt sein.