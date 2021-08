Arbeiter (57) in Terfens zwischen Rohren eingeklemmt: Fingerglieder abgetrennt

Terfens – Auf einer Baustelle in Terfens ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei verlor ein Arbeiter (57) zwei Fingerglieder. Der 57-Jährige stand in einer Baugrube und war gerade dabei, Rohre zu verlegen. Ein Kollege lenkte einen Bagger, an dem die Rohre mit einer Kette befestigt waren.