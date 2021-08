China verhängte erneut Lockdown über Millionen Menschen

Peking – In China sind Millionen Menschen wegen mehrerer Corona-Ausbrüche im Land wieder im Lockdown, darunter in Metropolen wie Peking und Nanjing. Die Behörden meldeten am Montag 55 neue, lokal übertragene Infektionen. Insgesamt sind inzwischen mehr als 20 Städte in rund einem Dutzend Provinzen von den Infektionsherden betroffen – auch die zentralchinesische Stadt Wuhan, wo das Coronavirus Ende 2019 zuerst festgestellt worden war.

Die Ansteckungen in Wuhan wurden nach der Veröffentlichung der täglichen Fallzahlen durch die Gesundheitsbehörde von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua vermeldet – sie kommen zu den 55 Neuinfektionen also noch hinzu. Der Infektionsherd geht laut Xinhua auf einen Bahnhof in Wuhan zurück, bei den sieben Infizierten handelt es sich demnach um Wanderarbeiter.

In der zentral gelegenen Stadt Zhuzhou in der Provinz Hunan ordneten die Behörden am Montag an, dass über 1,2 Millionen Einwohner für drei Tage zu Hause bleiben müssen. In der Zeit sollen alle Menschen getestet und die Impfkampagne vorangetrieben werden. Neue Fälle wurden am Montag auch in der beliebten Urlaubsregion Hainan sowie in der von Überschwemmungen verwüsteten Provinz Henan gemeldet.