Lidl ruft Pesto wegen möglicher Ethylenoxid-Belastung zurück

Ethylenoxid ist ein in der EU nicht zugelassener Biozidwirkstoff und wird als gesundheitsschädlich eingestuft. Deshalb sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht verzehren, hieß es am Montag in einer Aussendung des Diskonters. Das Pesto kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird zurückerstattet. (APA)