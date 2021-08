100 Meter abgestürzt: 73-Jähriger kam bei Wanderung in Mayrhofen ums Leben

Mayrhofen – Zu einem tödlichen Unfall kam es am Montagnachmittag in Mayrhofen. Wie die Polizei berichtet, wanderte ein 73-Jähriger zum Vorgipfel der Ahornspitze. Als er gegen 13.50 Uhr über den Grat in Richtung Westen abstieg, dürfte er rund 50 Meter unterhalb seines Ziels ausgerutscht und etwa 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein.