Auto brannte auf Parkplatz in Fiss, Feuerwehr konnte rasch löschen

Fiss – Ein Auto stand am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in Fiss in Flammen. Laut Polizei stellte der 22-jährige Lenker den Wagen gegen 15.30 Uhr nach längerer Fahrt dort ab und entlud ihn mit seinem Beifahrer. Dabei bemerkten sie Rauch und Flammen im Motorraum.