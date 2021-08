Triumphe für die Mutigen: Tirol bei Musiktheaterpreisen mehrfach prämiert

Steyr – Gestern Abend wurden in Schloss Lamberg in Steyr die Österreichischen Musiktheaterpreise vergeben. Großer Abräumer waren die Salzburger Festspiele. Sie erhielten fünf Auszeichnungen, darunter den Sonderpreis für „Courage und Ermutigung in der Pandemie“. Die Salzburger „Così fan tutte“ wurde als beste Operproduktion des vergangenen Jahres prämiert. Auch Regisseur Christof Loy und Hauptdarstellerin Elsa Dreisig wurden ausgezeichnet.