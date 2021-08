Mehr Storys mit Biss vom kreativen Kirchdorfer Autor

Unterberger schildert Erlebnisse aus seinem Leben. Beispielsweise erfährt der Leser in „Geschichten al dente“, warum es bei einem Bierwettstreit nicht unbedingt darum geht, ob man einen Gegner hat, wie sich ein schier harmloser Trip nach Jesolo als lebensgefährliche Aktion entpuppen kann und was der Mörder Jack Unterweger und der Bombenleger Franz Fuchs mit dem Bezirk Kitzbühel zu tun haben. Und das alles als kleines Lesevergnügen für zwischendurch – vor allem aber auch kalorienarm und sehr bekömmlich.

Der mit seiner Familie in Kirchdorf lebende Touristikkaufmann schreibt schon seit einiger Zeit – bis zu den Büchern allerdings eher Blogbeiträge. In seinem Kreativ-Blog kreativeseite.com veröffentlicht er seit September 2013 Artikel, in welchen es sich hauptsächlich um „DIY-(Do it yourself)-Bastelideen“ dreht.