Familie verlor fast alles: Buben flüchteten in Pians barfuß aus brennendem Haus

Es waren dramatische Minuten Montagfrüh gegen 5 Uhr in einer Reihenhaussiedlung in Pians. Das Feuer dürfte in einem Carport ausgebrochen sein, in dem zu diesem Zeitpunkt drei Fahrzeuge – ein Pkw, ein Mopedauto sowie ein Mofa – parkten. Die Flammen breiteten sich in Windeseile auf die Wohnung direkt über dem Brandherd aus. Dort schlug der Rauchmelder an, weckte die junge Frau und dürfte so das Leben der Familie gerettet haben. Die Mutter reagierte nämlich sofort, holte die Kinder aus ihren Betten, alarmierte die Feuerwehr und brachte sich mit den Buben in Sicherheit.