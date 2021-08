Zeugenaufruf: Mopedlenkerin bei Unfall in Schwaz verletzt

Schwaz – Am Montag um 19.15 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Moped in Schwaz in Richtung Buch in Tirol. Zeitgleich lenkte ein 25-Jähriger sein Auto von der Falkensteinstraße in nördliche Richtung. Plötzlich kam die Frau im Kreuzungsbereich der Husslstraße und der Falkensteinstraße zu Sturz. Es dürfte laut Polizei keine Berührung mit dem Auto des 25-Jährigen gegeben haben. Die Lenkerin des Mopeds erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.