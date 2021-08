Innsbrucker Polizei sucht Zeugen: Zwei Verletzte nach Vollbremsung in Bus

Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Blasius-Hueber Straße in Innsbruck werden Zeugen gesucht. Gegen 15.55 Uhr lenkte ein 61-Jähriger den Linienbus „F“ in Richtung Kaplanstraße. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Buslenker an.