Trisomie 21: Ein Test und die vielen Konsequenzen

Nur ungern wird in der heutigen Zeit etwas dem Zufall überlassen. Die moderne Medizin macht zudem vieles möglich, das noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen wäre. Nicht immer zur Freude aller. So spaltet derzeit die Entscheidung, dass ein spezieller Bluttest für Schwangere künftig von Krankenkassen in Deutschland gezahlt wird, die Meinungen.