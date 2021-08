Klimawandel: Immer mehr Schildkrötennester im Norden Italiens

Rom – In Italien konnten, so die italienischen Umweltschutzorganisation Legambiente, bis Anfang August so viele Schildkrötennester wie noch nie registriert werden. Mindestens 179 Nester der Schildkrötenart "Caretta caretta" (Unechte Karettschildkröte) entdeckten die Aktivisten von der Insel Lampedusa südlich von Italien bis Venetien in Norditalien. Grund dafür solle der Klimawandel mit den steigenden Temperaturen sein.