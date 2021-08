"Cool Runnings": Mexikos Langlaufteam trainierte am Achensee

Maurach am Achensee – Vom 24. bis 31. Juli 2021 gab es am Achensee besondere Gäste. Das mexikanische Langlaufnationalteam bereitete sich dort mit Skirollern auf die Olympischen Winterspiele Peking 2022 vor. So brachten sie das "Cool Runnings"-Flair nach Tirol.

Dieser Besuch war auch für Tirols Sport & Vital Park nicht alltäglich. "Wir haben hier am Achensee eine hervorragende Infrastruktur und mit der verhältnismäßig einfachen Topografie der Skirollerstrecken entlang des Seeufers und in den Karwendeltälern können hier auch eher wenig erfahrene Langläufer problemlos trainieren“, erklärt Trainer und Betreiber der Langlaufschule Achensee Peter Schwandl. Ein weiterer Grund sei auch die geographische Lage, die für die in aller Welt lebenden Teammitglieder ideal liegt. „Es gibt hier im Sommer und im Winter beste Bedingungen zum Trainieren. Für uns ist die Lage hier sehr zentral und wir haben hier alle Möglichkeiten – so können wir beispielsweise nach dem Rollern auch mal Schwimmen gehen“, erklärt der in Tirol lebende Athlet Pedro Montes de Oca Graue.