Ischgl-Nachwehen um Quarantäne: Platter sieht sich falsch verstanden

Bei seiner Einvernahme zu den juristischen Ischgl-Ermittlungen habe Platter laut profil erklärt, der Zeitpunkt der Quarantäne sei in den Gesprächen mit Bundeskanzler Kurz (VP) aber „schlichtweg kein Thema“ gewesen. „In keinster Weise fand von LH Platter eine Belastung des Bundeskanzlers in der Causa Ischgl statt. Diese Interpretation ist falsch und nicht zulässig“, hieß es am Dienstag von Platters Büro nach Interpretationen des profil-Berichts, er belaste mit seiner Aussagen Kurz. Platter sieht sich im Bericht falsch verstanden. (TT)