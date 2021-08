Gestrauchelt, aber nicht gefallen: Schubert greift nach Olympia-Medaille

Hätte es am Dienstag schon Medaillen gegeben, wäre Jakob Schubert als Vierter leer ausgegangen. Doch am Donnerstag lebt sein Medaillentraum aufs Neue auf.

Tokio – Jakob Schubert umklammerte den froschgrünen Topgriff, blickte nach oben – und schrie sich all jene Frustration aus dem schweißnassen Leib, die sich in den drei vorangegangenen Bouldern aufgebaut hatte. Es wollte nämlich so gar nicht laufen für den hochgehandelten Tiroler, zwei Zonenwertungen waren das Höchste der Gefühle. Selbst ein Scheitern in der Qualifikation hing zu diesem Zeitpunkt in der feuchtschwülen Luft über dem Aomi Urban Sports Park in Tokio. Doch, typisch Schubert, als ihm das Wasser bis zum Hals stand, sich die Schlinge bedrohlich eng um seinen Hals zu schnüren drohte, löste der amtierende Vizeweltmeister das finale Boulder-Problem – und war mit einem Schlag bzw. einem Griff zurück.