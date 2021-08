Belarussische Sprinterin Timanowskaja auf dem Weg von Wien nach Warschau

Kristina Timanowskaja wurde von Magnus Brunner (ÖVP) am Flughafen Wien-Schwechat in Empfan genommen. © APA/BKA/FLORIAN SCHRÖTTER

Tokio/Minsk/Warschau – Die belarussische Athletin Kristina Timanowskaja hat Österreich am Mittwoch an Bord einer Maschine der polnischen Airline LOT in Richtung Warschau verlassen. Das bestätigte das Wiener Außenministerium am Abend gegenüber der APA. Ein Sprecher erklärte, dass die 24-Jährige während ihres Aufenthaltes am Flughafen Wien keinen Asylantrag gestellt habe. Sie habe sich zudem nur im Transitbereich aufgehalten. Timanowskaja hatte für Polen ein humanitäres Visum erhalten.

Die Sportlerin war am Nachmittag in Wien gelandet, wo sie von Luftfahrtsstaatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) in Empfang genommen wurde. "Das Wichtigste ist, dass sie sich sicher fühlt." Die Sportlerin wolle sich in Wien nicht vor der Presse äußern, so Brunner. Laut Agenturberichten ist aber voraussichtlich am Donnerstag in der polnischen Hauptstadt eine Stellungnahme vor der Presse geplant. Auf ihren Weiterflug in die polnische Hauptstadt wartete sie im VIP-Terminal des Flughafens.

📽️ Video | Belarussische Sprinterin Timanowskaja auf Flughafen Wien gelandet

Polen hatte der Athletin, die nach Konflikten mit Sportfunktionären von den Olympischen Spielen in Tokio nicht in ihr Heimatland zurückkehren will, ein humanitäres Visum ausgestellt. Brunner bestätigte, dass Polen Timanowskaja während des Fluges von Tokio nach Wien Begleitung zur Verfügung gestellt hatte.

Der Sportlerin ging es den Umständen entsprechend gut. Sie sei müde und natürlich nervös wegen der Ereignisse, fühle sich aber auch in Sicherheit, berichtete Brunner.

Ehemann soll noch am Mittwoch nach Warschau reisen

Während ihres Zwischenaufenthaltes in Österreich wurde die Sportlerin von österreichischen Polizeibeamten geschützt. "Für uns ist oberste Priorität, dass Kristina Timanowskaja jetzt in Sicherheit ist. Das ist das Entscheidende", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Ob die Belarussin letztlich in Polen, Österreich oder anderswo Schutz finden werde, "wird sich weisen und hängt auch von ihr ab", so der Minister. Österreich stehe jedenfalls bereit, ihr zu helfen, wiederholte er.

Bereits am Vormittag hatte es aus dem Außenamt geheißen, dass Timanowskaja "selbstverständlich" auf Unterstützung zählen könne, solle sie doch in Österreich einen Asylantrag stellen wollen. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Staaten angeboten, Timanowskaja aufnehmen zu wollen. Die Sportlerin sei in Österreich "herzlich willkommen und kann auf unsere bestmögliche Unterstützung zählen". Das Innenministerium in Wien äußerte sich in einer Mitteilung in ähnlichen Worten: Falls die Athletin einen Asylantrag stellen wolle, wird dieser im Rahmen der geltenden Gesetzeslage abgewickelt. Beide Ministerien bestätigten gleichzeitig, dass die Sportlerin nach österreichischen Informationen noch am Mittwoch nach Warschau weiterreisen werde.

Auch der Ehemann Timanowskajas, Arseni Sdanewitsch, soll noch am Mittwoch nach Warschau kommen, wie eine Organisation der belarussischen Opposition in Polen mitteilte. Auch Sdanewitsch habe ein humanitäres Visum für Polen erhalten, bestätigte ein Regierungssprecher am Nachmittag.

📽️ Video | Belarus-Athletin auf Weg nach Wien:

Ursprünglich hatte es geheißen, dass Timanowskaja mit der polnischen Airline LOT aus der Olympia-Stadt Tokio nach Warschau fliegen werde. Konsulatsmitarbeiter hätten ihre Flugroute aber aufgrund von Sicherheitsbedenken geändert, hieß es in der Früh aus Kreisen der belarussischen Gemeinschaft. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass ist die Entscheidung von der polnischen Botschaft getroffen worden, da auf dem ursprünglichen Flug auch mehrere ausländische Journalisten einen Platz gebucht hätten. Ein österreichischer Fluggast, der der von den Sommerspielen im gleichen Flieger wie Timanowskaja nach Wien reiste, berichtete gegenüber der APA von geschätzten 100 Medienvertretern, die vor dem Abflug in Tokio am Gate warteten.

Polen zeigte sich eher unglücklich darüber, dass die Reiseroute der Athletin über Wien bekannt geworden war. Aus polnischen Regierungskreisen hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dieser Umstand sorge für "Sicherheitsbedenken". Die Quelle erinnerte dabei an die erzwungene Landung eines Ryanair-Fluges in Minsk im Mai. Der Flieger war damals zwischen den EU-Ländern Litauen und Griechenland unterwegs gewesen. Der im Flugzeug befindliche regierungskritische belarussische Blogger Roman Protassewitsch und seine Freundin wurden von den belarussischen Behörden festgenommen.

IOC will Vorgänge untersuchen

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) setzte seinerseits eine Disziplinarkommission zur Untersuchung der Vorfälle rund um die mutmaßlich von belarussischen Behörden versuchte Entführung der Leichtathletin ein, sagte IOC-Sprecher Adams am Mittwoch. Verantworten sollen sich vor allem der Leichtathletik-Cheftrainer von Belarus und der stellvertretende Direktor des nationalen Trainingszentrums.

Die beiden Funktionäre sollen Timanowskaja bei den Olympischen Spielen in Tokio mitgeteilt haben, dass sie wegen kritischer Äußerungen in den Sozialen Medien vorzeitig in ihre Heimat zurückkehren müsse. Die 24-Jährige hatte sich dann am Flughafen Haneda an die japanische Polizei gewandt und den Rückflug verweigert.

Der 24-jährigen Sprinterin ging es nach eigenen Angaben nicht um Politik. Sie hatte Kritik in Online-Medien an den belarussischen Sportfunktionären geübt, weil sie bei den Spielen in Japan ohne Rücksprache mit ihr für das 4x400-Meter-Rennen statt für den 200-Meter-Lauf aufgestellt worden war. Das belarussische Nationale Olympische Komitee (NOK) erklärte daraufhin, Timanowskaja scheide wegen ihres "emotionalen und psychologischen Zustands" aus dem Wettbewerb aus.

Weitere Athleten kündigten Abschied aus Belarus an

Unterdessen wollen weitere Athleten aus Belarus ihre Heimat verlassen. Die Siebenkämpferin Jana Maximowa schrieb auf Instagram, sie und ihr Ehemann, der Zehnkämpfer Andrej Krawtschenko, wollten künftig in Deutschland leben. In Belarus könne man seine Freiheit und sein Leben verlieren. "Hier ist die Chance, tief durchzuatmen und zu denjenigen zu gehören, die für die Freiheit ihres Volkes, ihrer Freunde, Verwandten und Lieben kämpfen", schrieb sie zu einem Bild, das sie gemeinsam mit ihrem Kind zeigt.

Auch der Betreuer der Handballmannschaft "Witjas" in Minsk, Konstantin Jakowlew, flüchtete aus Angst vor Verfolgung aus Belarus. Er halte sich bereits den zweiten Tag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew auf, sagte er dem ukrainischen Nachrichtensender Ukrajina 24. Der Aktivist der Unabhängigen Sportlerassoziation habe bereits 15 Tage im Gefängnis gesessen für die Absicht, offene Trainings abzuhalten. Diese würden von den belarussischen Behörden als "politische Versammlungen" angesehen, sagte er.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki attackierte die belarussische Spitze um Machthaber Alexander Lukaschenko scharf. Er forderte, die "Aggression der belarussischen Sicherheitsdienste auf japanischem Gebiet" müsse auf "entschiedenen Widerspruch der internationalen Gemeinschaft stoßen".