Land Tirol will impfskeptische Bürgermeister überzeugen

Geringe Durchimpfung: In fünf Regionen, wo einzelne Gemeinden eine niedrige Impfrate aufweisen, startet das Impfangebot ab 16. August. Auch Impfbusse kommen zum Einsatz. Der Impfstoff kann frei ausgewählt werden, die Bevölkerung wird in den nächsten Tagen informiert.

Schwerpunkt in fünf Regionen. In folgenden fünf Regionen werden in der Woche von 16. August bis 21. August jeweils niederschwellige Impfangebote an einem Tag direkt vor Ort angeboten: Ötztal, Hinteres Iseltal, Osttiroler Oberland mit Villgratental sowie Tiroler Gailtal, Untere Schranne und Kaiserwinkl sowie Oberes Gericht.