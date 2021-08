Pixner spielt im August in Reutte

Reutte – „Das ist das Sommerhighlight in Reutte“, freut sich Art-Club-Obmann Eugen Winkler. Was ihn so in Entzücken versetzt, ist die Tatsache, dass es dem kleinen Reuttener Verein wieder gelungen ist, einen Hochkaräter zu verpflichten. Herbert Pixner – sein Markenzeichen ist die Steirische Harmonika – ist normalerweise ein bis zwei Spielzeiten im Voraus ausgebucht. Jetzt kommt er am 29. August nach Reutte in den Park, wo er um 17 Uhr auftritt. Der Südtiroler Musiker klettert die Grade zwischen Tradition und Moderne entlang – traditionelle, alpenländische Musik souverän gepaart mit Jazz-, Blues-, Flamenco- und Gipsy-Elementen. Höchstes Spielniveau, mit Leichtigkeit und Augenzwinkern.