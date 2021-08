Dämpfer für millionenschweres Personalhausprojekt im Kühtai

Silz, Kühtai – „Jetzt wird es extrem knapp“, bedauert der Touristiker Mario Gerber. Der Silzer Gemeinderat hatte nämlich in der Vorwoche den Kaufvertrag und den Raumordnungsvertrag für sein geplantes zweites Personalhaus im Kühtai nicht zur Abstimmung gebracht, sondern nur beraten. „Weil die Unterlagen zu spät vorgelegt wurden“, erklärt Bürgermeister Helmut Dablander. Er selbst hätte die Punkte gerne behandelt, aber die Mehrheit des Gemeinderates berief sich auf die Kurzfristigkeit und Bestimmungen in der Tiroler Gemeindeordnung.

Seit Anfang des Jahres beschäftigt das Personalhaus den Silzer Gemeinderat. Der Grundverkauf wurde an sich schon Ende Jänner beschlossen. Gerber will dort 70 Zimmer für Personal bauen, dazu kommen eine Tiefgarage, eine Wäscherei und eine Großküche für Gerbers vier Hotels im Kühtai. Sieben Millionen Euro will er investieren. „Ich brauche die Personalzimmer“, betont der Hotelier und versichert in Sachen Raumordnung: „Solange die Familie Gerber hier ist, wird aus diesem Personalhaus sicher kein weiteres Hotel – wir haben ja schon vier Häuser.“