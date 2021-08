Siebenkämpferin Ivona Dadic nach Kugelstoßen auf Platz neun verbessert

Tokio – Ivona Dadic hat sich bei den Olympischen Spielen in Tokio nach dem Kugelstoßen mit 2.851 Punkten an die neunte Stelle des Siebenkampfes nach vor gearbeitet. Die WM-Dritte Verena Mayr rangiert nach drei Disziplinen an 18. Position unter 23 Teilnehmerinnen (2.736). Die Führung hat Titelverteidigerin Nafissatou Thiam aus Belgien mit 3.025 Punkten vor der Niederländerin Anouk Vetter (2.969) inne. Weiter geht es mit dem 200-m-Läufen ab 13.30 Uhr MESZ.

Die Österreicherinnen starteten etwas verhalten in den ersten Tag. In ihrem Vorlauf über 100 m Hürden kamen sie bei brütender Hitze über die letzten beiden Plätze nicht hinaus. Dadic wurde in 13,61 Sekunden Siebente, Verena Mayr in 13,65 Achte. Damit blieben beide über ihren Saisonbestleistungen.