Spannender Pas de deux aus Kopfigem und Bauchigem

Innsbruck – Die beiden deutschen Künstler André Butzer und Ulrich Wulff kennen und schätzen sich seit vielen Jahren und haben auch immer wieder gemeinsam ausgestellt. Wie aktuell in der Galerie Kugler, wo die beiden in den vergangenen Jahren bereits mehrfach mit Personalen präsent waren, um nun mit kleinformatigen Arbeiten auf Papier einen reizvollen – selbst choreografierten – Pas de deux vorzuführen.

Wobei diese Konzentration auf das pure Spiel mit Farben und Formen bei den beiden auf komplett andere Weise passiert. Ulrich Wulff ist in der Abstraktion der Wirklichkeit dabei wesentlich radikaler bzw. kopfgetriebener zugange, wenn er etwa Kartone in klaren Acrylfarben geometrisch strukturiert. In exakt austarierte Farbfelder teilt, jonglierend mit Kontrasten, mit Linearem und Flächigem, mit Ordnungen und deren bewusster „Störung“. Denn zufällig ist in diesen subtilen Fingerübungen nichts, genauso wie nichts zu viel und nichts zu wenig ist in diesem klug austarierten malerischen Spiel.