Vorstand des Tourismusverbands Alpbachtal vor die Tür gesetzt

2019 schien die TVB-Welt noch in Ordnung: Obmann Gebhard Klingler, seine Stellvertreter Johann Heim und Markus Vögele mit dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Johann Hausberger (v. l.) präsentierten nach ihrer Wahl den neuen Markenauftritt. © TVB/Grießenböck

Von Wolfgang Otter

Alpbach, Kramsach – Die Stimmung war schon lange miserabel. Im Tourismusverband Alpbachtal sind die Lager während der Jahre immer weiter auseinandergedriftet. Streit war keine Seltenheit, wie sich auch bei der Jahreshauptversammlung im vergangenen Dezember in einer Explosion der Emotionen zeigte. Auslöser war damals das Projekt Sonnwendjochlift neu in Kramsach, für das der TVB eine Finanzspritze beschlossen hatte, aber dann nach Ermahnung seitens der Tourismusabteilung des Landes wieder zurückzog. Neben hässlichen persönlichen Anfeindungen gab es an diesem Abend auch eine Rücktrittsaufforderung an Obmann Gebhard Klingler. Einer der schärfsten Kritiker des Vorstandes war der einstige langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Frank Kostner, der seit der Neuwahl 2019 nur noch normales Aufsichtsratsmitglied war.

Obmann Klingler braucht nun nicht mehr zurückzutreten – er und seine Stellvertreter Johann Heim aus Alpbach sowie Markus Vögele aus Kramsach wurden kurzerhand vom zwölfköpfigen Aufsichtsrat abgesetzt. Die Entscheidung fiel – dem Vernehmen nach – fast einstimmig. Notwendig wären zwei Drittel gewesen. Der Aufsichtsrat wählte in der betreffenden Sitzung gleich Frank Kostner einstimmig zum neuen Obmann und Johann Hausberger und Johann Rieser zu seinen Stellvertretern.

Die Kündigung des langjährigen Geschäftsführers ließ letztlich das Häferl überlaufen und sorgte für die Palastrevolte, so ist es zumindest zu hören. Der Vorstand hatte das angeblich ohne Informationen an Mitarbeiter oder den Aufsichtsrat durchgezogen. Außerdem, so ist zu hören, wäre der Geschäftsführer bereits Mitte August ausgeschieden. Und es sei bereits ein neuer Mann für diese Position gefunden worden. Ohne Ausschreibung. Gebhard Klingler will zum Thema Geschäftsführer nichts sagen. „Aber wir haben immer im gesetzlichen Rahmen gearbeitet“, stellt der Ex-Vorstand gegenüber der TT klar. Seine Abwahl sei ein „abgekartetes Spiel gewesen“. Er und der Vorstand haben „mit Herzblut in der schwersten Krise des Tourismusverbandes gearbeitet“. Jetzt, wo es wieder bergauf ginge, „kann der neue Vorstand die Früchte dieser Arbeit einfahren“, ärgert sich ein enttäuschter Klingler.

Der Geschäftsführer war ein Punkt, der auch Bürgermeister Markus Bischofer, der für die Gemeinde Alpbach im Aufsichtsrat sitzt, nicht behagte. Die Erklärung für das Vorgehen sei der Wunsch nach Veränderung gewesen, wie Bischofer sagt. „So etwas muss man längerfristig organisieren“, meint er. Der Tourismus stecke derzeit in einer schweren Krise, das Forum Alpbach stehe vor der Türe, daher ist für Bischofer keine Zeit für Experimente.

Laut Mitteilung von Neo-Obmann Kostner an die Mitglieder bzw. auf seiner Facebook-Seite Alpbachtal.tv wird „die Kündigung des Geschäftsführers in der nächsten Vorstandssitzung aufgehoben und somit wird der Tourismusverband wieder voll handlungsfähig sein. Wir sind überzeugt, dass wir als Team Alpbachtal mit neuem Elan, Zuversicht und dem Rückhalt der Gremien in die Zukunft marschieren. Wir stehen vor großen Herausforderungen, wie wir die anhaltende Krise meistern und wie wir den Tourismusverband zukunftsfit machen. Über weitere Maßnahmen und Veränderungen werden wir euch künftig wieder regelmäßig informieren.“

Heute wird sich der Aufsichtsrat treffen, um die Punkte abzuarbeiten, auch ein neuer Aufsichtsratsvorsitzender muss gefunden werden, weil Johann Hausberger in den Vorstand gewählt wurde. Außerdem rücken neue Aufsichtsräte nach.

Rechtlich gesehen kann ein Vorstand einem Geschäftsführer kündigen und die Stelle neu besetzen, sagt Gerhard Föger, Leiter der Tourismusabteilung des Landes. Auch der Aufsichtsrat kann den Vorstand mit Zweidrittelmehrheit entlassen. Man empfehle aber, eine Ausschreibung des Geschäftsführerpostens durchzuführen. Zum einen habe man dadurch eine Auswahl, zum anderen bleibe die Objektivität gewahrt. Die Vorgänge im TVB Alpbachtal könne er aber erst bei Vorliegen des Protokolls beurteilen.