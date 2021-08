„Adern“: Junge Tiroler Autorin wird im Burgtheater gespielt

Gleich nach der Matura am Paulinum zog es die Schwazerin in die Großstadt. In Wien absolvierte sie eine Schauspielschule. 2018 wechselte sie an die Universität der Künste in Berlin, als eine von wenigen Auserwählten unter mehr als 100 Bewerbungen. In Deutschlands Hauptstadt will sie die vierjährige Ausbildung im Fach Szenisches Schreiben 2022 abschließen.