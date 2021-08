Louis Vuitton: Ein Koffermacher als Luxussymbol

Paris –Abends feiern gehen mit der Clutch, wochenends auf Einkaufsbummel mit dem Weekender oder tagelang mit dem Koffer auf Reisen – in der Corona-Krise hatte all das eher Seltenheitswert. Keine Glanzzeit für die Handtaschenbranche also und für all jene, die mit dem kleinen oder großen Accessoire am Arm glänzen wollten. Doch 200 Jahre nach der Geburt des Visionärs und Virtuosen Louis Vuitton am 4. August erholt sich der Markt.