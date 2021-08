Trailrun-Spektakel in Fieberbrunn und im Pitztal

Fieberbrunn, Mandarfen – Sowohl im Pillersee- als auch im Pitztal kommen Trailrunner derzeit voll auf ihre Kosten. Die Bewerbe in Fieberbrunn und Mandarfen geizen dabei nicht mit Superlativen:

© AT 100 Miles/Feichtinger

Pitz Alpine Glacier Trail: Das Berglaufevent im Oberland geht in seine neunte Auflage und ist zum vierten Mal ausverkauft. Am Freitag und Samstag wird Mandarfen zur Hochburg der Trailrunner, los geht es am Freitag (23 Uhr) mit der Königsdisziplin (P105). Zu den Favoriten zählen Moritz auf der Heide (GER) und der Paznauner Martin Mattle. (ben)