Härteschlacht in Ischgl: 26. Auflage des Ironbike-Festivals

Ischgl – Das Ischgl Ironbike Festival zählt zu den härtesten Bike-Rennen Europas. Von heute bis Samstag steht das Paznaun vier Tage lang im Fokus der Mountainbike-Szene. Das Etappenrennen „UCI Stage-Race S1“ lockt ambitionierte Amateure ebenso an wie Profis, die um Punkte für die Weltrangliste kämpfen. Vier Einzeldisziplinen mit Einzelzeitfahren, Hillclimb, Sprint und Marathon sind zu absolvieren. Den Höhepunkt bildet der legendäre Ironbike-Marathon über 76 Kilometer und 3700 Höhenmeter am Samstag, der von Ischgl quer durch die Silvretta bis in die Schweiz und zurück führt. Titelverteidiger von 2019 ist der Schweizer Urs Huber, der im Ziel vor Frans Claes (NED) und Alban Lakata (AUT) jubelte.