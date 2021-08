Pilz zog als Qualifikations-Sechste souverän ins Kletter-Finale ein

Tokio – Sportkletterin Jessica Pilz ist bei den Olympischen Spielen in Tokio ins Finale der besten Acht vorgestoßen. Die Niederösterreicherin belegte in der Qualifikation am Mittwoch im Aomi Urban Sports Park nach drei Teilbewerben im Speed, Bouldern und Lead (Vorstieg) den sechsten Platz. Pilz lag vor dem Abschluss in ihrer Lieblingsdisziplin Lead noch auf Zwischenrang 14. Das Finale findet am Freitag (ab 10.30 Uhr MESZ) statt.