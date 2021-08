Israel warnt: Iran zehn Wochen von "waffenfähigem Material" entfernt

Jerusalem – Israel hat davor gewarnt, der Erzfeind Iran werde in der Kürze in der Lage sein, eine Atomwaffe zu bauen. "Der Iran hat alle Richtlinien, die im (Atomabkommen) JCPOA festgelegt wurden, verletzt und ist nur noch rund zehn Wochen davon entfernt, um waffenfähiges Material zu beschaffen, das für eine Atomwaffe notwendig ist", sagte Verteidigungsminister Benny Gantz am Mittwoch bei einem Treffen mit Botschaftern von Ländern, die im UN-Sicherheitsrat sind.