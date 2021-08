Ungeimpften drohen in Deutschland neue Einschränkungen in Corona-Krise

Berlin – Die deutsche Bundesregierung erhöht in der Corona-Impfkampagne den Druck und schließt neue Einschränkungen im Herbst und Winter vor allem für Ungeimpfte nicht aus. Dies geht aus einem Papier des Gesundheitsministeriums für die Ministerpräsidentenkonferenz nächste Woche hervor. Eine Regierungssprecherin betonte am Mittwoch in Berlin, Ziel sei, einen neuen harten Lockdown zu verhindern. "Wir können den Pandemieverlauf beeinflussen."

In Deutschland haben aktuell 53 Prozent der Bevölkerung einen vollen Impfschutz, 62 Prozent sind mindestens einmal geimpft. Das Impftempo hat zuletzt aber deutlich nachgelassen. In dem Papier des Gesundheitsministeriums hieß es mit Blick auf die Impfquote, dass auf Dauer die Übernahme der Kosten für Tests durch den Steuerzahler nicht tragbar sei.

Vorgeschlagen wird, das Angebot für kostenlose Bürgertests Mitte Oktober auslaufen zu lassen. Je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens könnten zudem vor allem für Ungeimpfte weitere Einschränkungen erforderlich sein. "Dazu zählen insbesondere Kontaktbeschränkungen sowie die Begrenzung der Teilnahme bzw. den Ausschluss von der Teilnahme nicht geimpfter Personen an Veranstaltungen und in der Gastronomie", hieß es.

Kommenden Dienstag will die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums betonte, die Gespräche über die vorgesehenen Beschlüsse liefen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 3.571 Corona-Neuinfektionen. Das sind 803 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 18,5 von 17,9 am Vortag. 25 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurde. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten in Deutschland auf 91.704. (APA, Reuters)