Verletzte Wanderin in Osttirol mit Hubschrauber von Hütte geborgen

Prägraten – Mit dem Rettungshubschrauber musste am Mittwoch eine 50-Jährige von der Eisseehütte in Prägraten geborgen werden. Die Frau war tags zuvor in der Venediger Gruppe über den Wandersteig vom Eissee in Richtung der Hütte gewandert. Sie rutschte auf dem grasigem Untergrund aus und verknöchelte sich. Die Deutsche konnte noch selbst zur Hütte absteigen.