Robin Wrights Regiedebüt „Land“: Trauer in der Wildnis

Innsbruck – Trauer wird im Kino selten ausführlich erzählt. Oft erledigt ein Schnitt und ein „5 Jahre später“ die lange, schmerzvolle Arbeit. „Land – Abseits des Lebens“ erzählt von dieser schwierigen Phase. Edee hat ihren Mann und ihren kleinen Sohn verloren, so viel ist bald klar. Was genau passiert ist, erfahren wir erst gegen Ende des Films. Davor tauchen sie nur in Flashbacks auf. Am Beginn des Films ist Edee gerade dabei, mit ihrem bisherigen Leben abzuschließen. Eine abgelegene Hütte in den Bergen soll ihr als Rückzugsort vor den schmerzvollen Erinnerungen dienen – zurück zur Natur und „Into the Wild“ quasi. Doch auch das Leben und Überleben in der Wildnis machen der Städterin zu schaffen.