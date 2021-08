Gefährliche Wundermittel: Die Lüge von der Potenz aus der Natur

Innsbruck – „Für die Potenz ohne Rezept, 100 Prozent pflanzlich, keine Risiken.“ So wird ein natürliches Wundermittel beworben und so wird der Mann, der an einer erektilen Dysfunktion leidet und auf Besserung hofft, belogen und getäuscht. „Naturheilmittel sind ein Milliardenmarkt und die Fälschung der Angaben ist nicht nur ein finanzieller Betrug, sondern kann Männer in eine lebensbedrohliche Lage bringen“, warnt der Innsbrucker Chemiker Günther Bonn.