Auf der Flucht: Superboss des Mafiaclans 'Ndrangheta in Madrid gefasst

Rom – Die Carabinieri von Bologna und die spanische Polizei haben in Madrid den prominenten Boss der 'Ndrangheta, Domenico Paviglianiti, gefasst. Der 60-Jährige gilt als "Boss aller Bosse" der ́'Ndrangheta, der Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien, teilten die Carabinieri am Donnerstag mit.