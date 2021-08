Brand in St. Johann: Holzdecke im Badezimmer stand unter Flammen

St. Johann – Am Dienstagabend benutzte ein 24-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses das Bad im ersten Stock. Laut Polizei sei, als der Mann plötzlich Flammen und Rauch im Deckenbereich des kleinen Bades bemerkte, auch die Abluftanlage in Betrieb gewesen. Der Tscheche verließ sofort den Raum. Eine Nachbarin alamierte die Feuerwehr und setzte die Rettungskette in Gang.