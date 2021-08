Hiroshima-Jahrestag: Kurz und Schallenberg fordern nukleare Abrüstung

Bundeskanzler Sebastian Kurz (2.v.r.) und Außenminister Alexander Schallenberg (r.). © ROBERT JAEGER

Wien – Bundeskanzler Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) haben anlässlich der bevorstehenden 76. Jahrestage der Atombombenabwürfe in Japan am 6. und 9. August 1945 zur atomaren Abrüstung aufgerufen. "Die Opfer von Hiroshima und Nagasaki erinnern uns daran, dass die Bedrohung durch Atomwaffen kein Thema der Vergangenheit ist, sondern nach wie vor eine der größten existentiellen Gefahren für die Menschheit darstellt", sagte Kurz am Donnerstag.

Es sei "eine gefährliche Illusion zu glauben, dass Sicherheit auf Atomwaffen und der gegenseitigen Androhung der Vernichtung beruhen kann. Es braucht ein grundlegendes Umdenken, weg von atomarer Abschreckung", so der Kanzler. "Wir können uns ein Zuwarten beim Verbot von Atomwaffen nicht leisten. Wir müssen dieses existentielle Risiko präventiv beseitigen", sagte Außenminister Schallenberg in einer gemeinsamen Aussendung.

Atomwaffenverbotsvertrag gibt Schallenberg Hoffnung

"Grund zur Hoffnung" sieht Schallenberg in dem am 22. Jänner in Kraft getretenen Atomwaffenverbotsvertrag. "Das neue völkerrechtliche Verbot von Atomwaffen aufgrund ihrer inakzeptablen humanitären Auswirkungen und unkontrollierbaren Risiken ist ein Meilenstein und ein Wegweiser, wie eine Abkehr von atomarer Abschreckung möglich ist", betonte der Außenminister.

Österreich werde sich weiterhin für die Stärkung des jungen Vertrags einsetzen, heißt es in der Aussendung weiter. Deswegen werde das erste Vertragsstaatentreffen Anfang 2022 auch in Wien unter österreichischem Vorsitz stattfinden. Dies sei auch eine Anerkennung der Tatsache, dass dieser Vertrag eine sehr starke österreichische Handschrift trägt.

