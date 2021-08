Fall Timanowskaja: IOC hat noch nicht mit Belarus-Offiziellen gesprochen

Die beiden Funktionäre sollen Timanowskaja in Tokio mitgeteilt haben, dass sie wegen kritischer Äußerungen in den Sozialen Medien vorzeitig in ihre Heimat zurückkehren muss. Die 24-Jährige hatte danach am Flughafen Haneda die japanische Polizei um Hilfe gebeten gewendet und den Rückflug verweigert. Inzwischen hat sie ein humanitäres Visum von Polen erhalten und ist dort auch gelandet.