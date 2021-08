Anders sein ist kein Grund zu leiden: Wie man nicht zum Mobbing-Opfer wird

Die Mitschüler greifen zu und fangen an, Norman Wolf an der Stirn zu kratzen. Dabei hat er ihnen davor gar nichts getan. Wolf hatte nur die Frage eines Mitschülers bezüglich Knutschfleck am Hals verneint und erklärt, dass seine Haut empfindlich auf Kratzen sei. Daraufhin stacheln sich zwei Mitschüler gegenseitig an, ein Kunstwerk zu „erstellen“ und kratzen ihn so fest, dass es stark schmerzt. Erst als der Lehrer das Klassenzimmer betritt, lassen sie den damals 10-Jährigen los. Auf seiner Stirn prangt ein Hakenkreuz. Die Klasse lacht laut, Wolf weint leise.