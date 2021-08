Kein neuer Vertrag: Ära Messi beim FC Barcelona beendet

Barcelona – Das schier Unvorstellbare ist wahr geworden: Lionel Messi spielt nicht mehr für den FC Barcelona. Der 34 Jahre alte Fußball-Superstar – seit dem 1. Juli bereits vereinslos – wird keinen neuen Vertrag bei seinem Herzensclub unterschreiben. Die Verhandlungen scheiterten am Donnerstag praktisch in letzter Minute. Was vor rund 21 Jahren mit einer Unterschrift angeblich auf einer Serviette begann und unter anderem zu 35 gemeinsamen Titeln führte, endete mit einer achtzeiligen Presseerklärung.