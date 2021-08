Symposium rundet Pitz Glacier Trail ab

St. Leonhard i. P. – Das Pitztal steht ab Freitag ganz im Zeichen des ausverkauften Pitz Alpine Glacier Trail. Strecken von 15 bis 105 Kilometern gilt es dabei ab Freitag, 23 Uhr, zu bewältigen. Im Rahmen des Wettkampfes kann heuer auch wieder das Trail Running Symposium in der sechsten Auflage durchgeführt werden. Neben dem TrailTestival am Rifflsee mit anschließender Expo in der „Trail City“ Mandarfen wird auch der Dokumentarfilm „AlpFrontTrail“ von Henrik Diekert präsentiert.