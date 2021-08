Triathleten treffen sich im September wieder in Kirchbichl

Am Samstag springen die Sportler wieder beim Triathlon in das Strandbad Kirchbichl.

Kirchbichl – Am Samstag, den 4. September, steht Kirchbichl wieder ganz im Zeichen des Triathlon-Sports. Im Rahmen des 35. Jolsport Triathlons trifft sich einmal mehr die Elite, um bei dem anspruchsvollen Rennen ihre Besten zu ermitteln. Rennleiter Hans Peter Hauser zeigt sich auch in diesem Jahr überaus erfreut, denn die Anmeldezahlen lassen wie in den vergangenen Jahren rund 400 Teilnehmer und mehr erwarten. Für ihn einmal mehr eine tolle Bestätigung für die Arbeit, die innerhalb des Vereins geleistet wird. Dass gleichzeitig auch die Tiroler Meisterschaften auf der olympischen Distanz (1400 m Schwimmen, 38 km Radfahren und 10,4 km Laufen) in allen Klassen ab der U23 in Kirchbichl ausgetragen werden, ist für Hauser ebenfalls eine Aufwertung der guten Arbeit des veranstaltenden Vereins.