Feierlich eröffnet: Bahnhof Schwaz spielt jetzt alle Stückerln

Schwaz – Die rund 7000 Menschen, die täglich dort ein- und aussteigen, kennen ihn längst: den neuen Schwazer Bahnhof, der nach zweijähriger Umbauzeit gestern offiziell eröffnet wurde. 30 Mio. € wurden u. a. in Gleise, Weichen, Bahnsteige, Liftanlagen und eine vergrößerte Personenunterführung, in der LED-Streifen die Silberadern des Bergbaus symbolisieren, investiert. Der barrierefreie Bahnhof ist nun auch von Vomper Seite zugänglich, wo sich derzeit der P&R-Ausweichparkplatz befindet.

„Für mich ist das jetzt der Bahnhof Schwaz-Vomp“, sagte BM Karl-Josef Schubert (Vomp), der sich dafür einsetzen will, dass die Parkplätze auch nach der Fertigstellung jener auf Schwazer Seite erhalten bleiben. BM Hans Lintner (Schwaz) betonte, dass neben der Technik die menschliche Komponente am Bahnhof entscheidend sei. Denn viele Menschen bräuchten dort Ansprechpartner. Durch das österreichweit einzigartige Projekt „schranken-los“ und weitere Sozialprojekte habe man in Schwaz einen Geisterbahnhof verhindert. Verhindert wurde auch der Abriss des Bahnhofgebäudes, das für den Betrieb nicht mehr zwingend notwendig wäre.