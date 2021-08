Frühstück, spannende Gespräche und Live-Musik beim TT-Café in Lienz

Lienz – Über ein Gratis-Frühstück mit Kaffee von Wedl/Testa Rossa, Gebäck aus der Hofer Backbox und Silberquelle Mineralwasser darf man sich morgen von 9 bis 12 Uhr am Lienzer Hauptplatz freuen. Nach einer pandemiebedingten Auszeit im Vorjahr tourt das TT-Café den Sommer über wieder durch alle Tiroler Bezirke und macht selbstverständlich auch in der Sonnenstadt Halt.

TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern begrüßt auf der Bühne mit Andreas Kraler (Hella Sonnenschutzsysteme, Abfaltersbach) und Christoph Bacher (Geschäftsführer IDM Wärmepumpen, Matrei) zwei Vertreter großer heimischer Unternehmen. Nicht nur die aktuelle wirtschaftliche Lage im Bezirk wird Thema sein, sondern auch der Fachkräftemangel. Für den Verein Bildungshaus Osttirol wird Obmann Erich Blaßnig den geplanten Umzug der diözesanen Bildungseinrichtung in das Pfarramt St. Andrä vorstellen. Elisa de Gaetani, Archäologin, Kunsthistorikerin und Reiseführerin, will mit ihrer App „Kultur am Straßenrand“, mit der sie auch am Osttirol Award teilgenommen hat, Gäste und Einheimische begeistern. Barbara „Bobs“ Schusteritsch kennt man nicht nur dank ihrer außergewöhnlichen Modelinie, die sie im eigenen Betrieb vom Entwurf bis zum fertigen Kleidungsstück entwickelt – als Obfrau der Jungen Wirtschaft weiß Bobs, wo und wie in Osttirol Potenziale geweckt werden können. An seinem Trainingstag macht außerdem der Lienzer Profi-Mountainbiker Alban Lakata einen Abstecher auf die TT-Bühne.