Sommerhit mit Ansage: Helene Fischers Comeback-Duett mit „Despacito“-Sänger

In dem Popsong-Ausschnitt bei Instagram waren zu einem Dance-Beat, der an Jennifer Lopez‘ Hit „On The Floor“ von 2011 erinnern kann, die folgenden Zeilen der Sängerin zu hören: „Vamos a Marte, wir sprechen eine Sprache. Du spürst, was ich sage. Du liest meinen Körper – keine Wörter.“ Im Video ist Fischer in wechselnden Outfits singend und tanzend zu sehen, etwa im bauchfreien Glitzertop, die Kulisse sieht zum Teil nach Weltallserie aus. Fonsi sieht man bei einer Partyszene in einer Bar und an der Seite seiner Duettpartnerin. „Der Mond ist unsere Sonne“, singt Fischer.