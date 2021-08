WSG-Torhüter Ozegovic: „Ich spiele so gut, wie ich kann“

Benjamin Ozegovic hütet in den kommenden drei Partien den WSG-Kasten.

Wattens – Denn der 21-Jährige, der am Sonntag (17 Uhr/live TT.com-Ticker) gegen den LASK im Tor steht, wurde in der Generali-Arena zuletzt ja schon zur Halbzeit und nach der Verletzung von Stammgoalie Ferdinand Oswald eingewechselt, ehe ein „Ausflug“ von ihm und eine missglückte Kopfball-Aktion von Abwehrchef Raffael Behounek zum Ausgleichstreffer führten. „Ich hätte in dieser Situation nicht rausgehen müssen. Wir hatten ein Kommunikationsproblem“, gesteht Ozegovic.